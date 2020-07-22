02:38

الذكرى السنوية التاسعة لما تعرف بمذبحة النرويج

تحلّ اليوم الذكرى السنوية التاسعة لما تعرف بمذبحة النرويج، عندما هاجم متطرف نرويجي أبنية حكومية ومخيما صيفيا؛ مما أسفر عن مقتل 27شخصا، وإصابة 110 آخرين. وقال سياسيون إنه لا بد من مواجهة اليمين المتطرف