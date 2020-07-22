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الحصاد- الكاظمي في طهران في أول زيارة خارجية له

تناول عبد القادر عياض في الملف الأول من "الحصاد" دلالات زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران، حيث أكد مصطفى الكاظمي أن بلاده لن تمارس سياسة المحاور الإقليمية.
21/7/2020
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