البث الحي
02:23

إثيوبيا تهنئ شعبها بالتعبئة الأولية لسد النهضة

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شعبه بالتعبئة الأولية لسد النهضة، وبث التلفزيون الإثيوبي كلمة آبي أحمد مصحوبة بلقطات من تعبئة السد، كما هنأ وزير الري الإثيوبي الشعب بالتعبئة الأولية.
22/7/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

حلم الثراء يتبخر بصحراء موريتانيا.. قريبا على الجزيرة نت

(الجزيرة)
00:33

مرآة الصحافة الثانية (2020/7/22)

(الجزيرة)
17:47

سندان.. أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في عمان

(الجزيرة)
02:13

تردي أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان

(الجزيرة)
02:09