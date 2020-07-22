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إثيوبيا تهنئ شعبها بالتعبئة الأولية لسد النهضة

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شعبه بالتعبئة الأولية لسد النهضة، وبث التلفزيون الإثيوبي كلمة آبي أحمد مصحوبة بلقطات من تعبئة السد، كما هنأ وزير الري الإثيوبي الشعب بالتعبئة الأولية.