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02:02
مصر.. موجة غضب من هدم في منطقة مقبرة المماليك التاريخية
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب كبيرة؛ إثر بدء السلطات عمليات هدم في منطقة مقبرة المماليك التاريخية، بهدف توسيع طريق محور الفردوس في القاهرة.
20/7/2020
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