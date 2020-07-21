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للقصة بقية- متى ينتهي فيروس كورونا المستجد من عالمنا؟

تابعت حلقة (2020/7/20) من برنامج "للقصة بقية" تعاون دول مختلفة للوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، ولكن يخشى كثيرون من موجة تفشٍ جديدة للفيروس، قد تكون أشد فتكا، لا سيما خلال فصل الشتاء المقبل.