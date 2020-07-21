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50:27
للقصة بقية- متى ينتهي فيروس كورونا المستجد من عالمنا؟
تابعت حلقة (2020/7/20) من برنامج "للقصة بقية" تعاون دول مختلفة للوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، ولكن يخشى كثيرون من موجة تفشٍ جديدة للفيروس، قد تكون أشد فتكا، لا سيما خلال فصل الشتاء المقبل.
20/7/2020
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