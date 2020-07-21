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00:43
الطفلة سلوى شعث تلقي قصيدة كتبتها في والدها الشهيد
الطفلة سلوى شعث تلقي قصيدة كتبتها في والدها الشهيد
21/7/2020
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