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الطفلة سلوى شعث تلقي قصيدة كتبتها في والدها الشهيد

الطفلة سلوى شعث تلقي قصيدة كتبتها في والدها الشهيد
21/7/2020
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