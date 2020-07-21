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الاتجاه المعاكس- بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.. أليس من حق تركيا التصرف بممتلكاتها؟

ناقشت حلقة (2020/7/21) من برنامج "الاتجاه المعاكس" الجدل الحاصل بعد تحويل تركيا آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، وتساءلت: أليس من حق تركيا التصرف بممتلكاتها؟