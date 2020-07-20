03:48

هل تتحرك مصر عسكريا وتتدخل في الشأن الليبي؟

يتأهب مجلس النواب المصري للتصويت على قرار يسمح للجيش بالتدخل في ليبيا. كما عُقد اجتماع برئاسة الرئيس المصري أعقبه بيان يشدد على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا.