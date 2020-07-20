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23:42
نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/20)
رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/20) اجتياح منصات التواصل العربية صور لطفلة فلسطينية تدعى سلوى وهي ابنة الشهيد الفلسطيني محمد شعث. وقد ظهرت في الصورة تبكي خلف العلم الفلسطيني لدى سماعها اسم والدها
20/7/2020
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