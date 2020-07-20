01:32

منظمة الصحة العالمية: إدمان الألعاب مشكلة ذهنية حقيقية

موضوع الهوس بألعاب الفيديو ليس حديثا تماما، لكن الجديد هو إفراط البعض في الإدمان المفضي للقتل أحيانا، خصوصا في أوساط الأطفال والمراهقين.