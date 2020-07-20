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منظمة الصحة العالمية: إدمان الألعاب مشكلة ذهنية حقيقية

موضوع الهوس بألعاب الفيديو ليس حديثا تماما، لكن الجديد هو إفراط البعض في الإدمان المفضي للقتل أحيانا، خصوصا في أوساط الأطفال والمراهقين.
20/7/2020
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