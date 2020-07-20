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مع ارتفاع سعر الدولار.. كيف يعيش اللاجئون السوريون في لبنان؟

في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان حاليا، وانعكاسها على عموم اللبنانيين، يطرح كثيرون أسئلة عن اللاجئين السوريين المقيمين هناك، وسبل معيشتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية