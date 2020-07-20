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فرنسا.. قصر فرساي يفتح أبوابه من جديد

بعد انتهاء أطول فترة إغلاق له منذ الحرب العالمية الثانية، فتح قصر فرساي في فرنسا أبوابه أمام الزوار بشرط احترام القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.
20/7/2020
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