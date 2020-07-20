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فرنسا.. قصر فرساي يفتح أبوابه من جديد

بعد انتهاء أطول فترة إغلاق له منذ الحرب العالمية الثانية، فتح قصر فرساي في فرنسا أبوابه أمام الزوار بشرط احترام القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.