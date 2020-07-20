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رفع تدريجي لإجراءات مكافحة كورونا.. جيبوتي تعيد فتح الحدود واستئناف حركة الطيران

أعلنت حكومة جيبوتي إعادة فتح تدريجي للحدود والأجواء واستئناف قطاع الطيران لحركته، وهو الأكثر تضررا نتيجة تفشي كورونا.