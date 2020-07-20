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رفع تدريجي لإجراءات مكافحة كورونا.. جيبوتي تعيد فتح الحدود واستئناف حركة الطيران

أعلنت حكومة جيبوتي إعادة فتح تدريجي للحدود والأجواء واستئناف قطاع الطيران لحركته، وهو الأكثر تضررا نتيجة تفشي كورونا.
20/7/2020
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