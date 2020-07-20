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حفتر يتسبب بسقوط الاف الضحايا من الليبيين بالنصف الأول من العام

حفتر يتسبب بسقوط الاف الضحايا من الليبيين بالنصف الأول من العام
20/7/2020
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