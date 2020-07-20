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الحصاد- اليمن.. تعز تعود إلى الواجهة

ناقشت إلسي أبي عاصي في الملف الثاني من "الحصاد" التطورات في مدينة تعز، حيث تسببت قوات محسوبة على أبو ظبي في إثارة القلاقل بالمحافظة، ووقوع اضطرابات فيها
19/7/2020
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