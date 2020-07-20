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آخر تداعيات كورونا.. سينما القوارب في فرنسا

هكذا اضطرت جائحة كورونا محبي السينما لمشاهدة الأفلام، لكن ليس في قاعات العرض، بل في قارب صغير يطفو على مياه نهر السين.