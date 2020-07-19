23:36

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/19/7)

"نشرتكم" (2020/19/7) تابعت تصدر الوسم قوائم الترند في دول عدة، وسط غضب واستنكار النشطاء مما وصفوها بالجرائم المتكررة بحق النساء بذريعة الدفاع عن الشرف.