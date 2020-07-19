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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/19/7)

"نشرتكم" (2020/19/7) تابعت تصدر الوسم قوائم الترند في دول عدة، وسط غضب واستنكار النشطاء مما وصفوها بالجرائم المتكررة بحق النساء بذريعة الدفاع عن الشرف.
19/7/2020
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