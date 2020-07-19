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مغتربون- قصة نجاح الدكتور الفلسطيني هنري دياب في السويد

تحكي حلقة الأربعاء من برنامج "مغتربون" (2020/7/15) قصة الدكتور هنري دياب أستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعتي لوند السويدية وفيلنيوس اللتوانية.
19/7/2020
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