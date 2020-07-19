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بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن نهر النيل

يعد نهر النيل أطول أنهار العالم بطول يزيد على 6.6 آلاف كيلومتر، ويمر النهر من منابعه في بحيرة فيكتوريا والهضبة الإثيوبية بـ11 بلدا، آخرها مصر، قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.