search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:30
بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن نهر النيل
يعد نهر النيل أطول أنهار العالم بطول يزيد على 6.6 آلاف كيلومتر، ويمر النهر من منابعه في بحيرة فيكتوريا والهضبة الإثيوبية بـ11 بلدا، آخرها مصر، قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.
19/7/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من التقارير الإخبارية
فوضى في تعز.. ما الذي تضمره لها دولتا التحالف؟
هل تتحرك مصر عسكريا وتتدخل في الشأن الليبي؟
الوفاق تتمسك ببسط سيطرتها على كامل ليبيا وموسكو ترسل الطائرات لحفتر
أم فلسطينية من القدس المحتلة تحتفل بعيد ميلاد إبنها عند مدخل سجن مجيدو قبل دخوله لقضاء محكوميته
الأكثر قراءة
ليبيا.. حشد "غير مسبوق" لقوات الوفاق غرب سرت ومصر تسعى لتثبيت الوضع على الأرض
غارديان تتوقع بالخريف انتشارا مخيفا لكورونا بأميركا واحتمال تمزق البلاد
مصر وتركيا.. عداء سياسي يخطف الأضواء من تعاون اقتصادي متنام
يحتفلون بعيدهم هذه الأيام.. من هم الصابئة المندائيون في العراق؟ وما سر علاقتهم بالماء؟
مقاطع حول هذه القصة
فوضى في تعز.. ما الذي تضمره لها دولتا التحالف؟
play
03:14
هل تتحرك مصر عسكريا وتتدخل في الشأن الليبي؟
play
03:48
الوفاق تتمسك ببسط سيطرتها على كامل ليبيا وموسكو ترسل الطائرات لحفتر
play
02:33
أم فلسطينية من القدس المحتلة تحتفل بعيد ميلاد إبنها عند مدخل سجن مجيدو قبل دخوله لقضاء محكوميته
play
00:36