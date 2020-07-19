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النشرة الاقتصادية 2020/7/19

رجح محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي أن يتراجع اقتصاد بلاده في الربع الثاني من العام الحالي بدرجة أكبر مقارنة بالربع الأول، وانكمش نمو الاقتصاد السعودي 1% في الربع الأول من هذا العام.