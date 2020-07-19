22:51

الحصاد- ليبيا.. قراءة في أهداف دعوة قبائل لتدخل مصري

سلطت فدى باسيل في الملف الثاني من "الحصاد" الضوء على المواقف من دعوة بعض شيوخ القبائل الليبية، إلى تدخل القوات المصرية في بلادهم.