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الحصاد- ليبيا.. قراءة في أهداف دعوة قبائل لتدخل مصري

سلطت فدى باسيل في الملف الثاني من "الحصاد" الضوء على المواقف من دعوة بعض شيوخ القبائل الليبية، إلى تدخل القوات المصرية في بلادهم.
18/7/2020
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