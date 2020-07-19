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التهجير السام.. حقيقة قصف النظام السوري لدوما بالمواد الكيميائية

كشف البرنامج التحقيقي الذي بثته قناة الجزيرة بتاريخ (2020/7/19)، عن حقيقة استخدام مواد كيميائية عند قصف قوات النظام السوري دوما في أبريل/نيسان 2018.
19/7/2020
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