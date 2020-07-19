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أم فلسطينية من القدس المحتلة تحتفل بعيد ميلاد إبنها عند مدخل سجن مجيدو قبل دخوله لقضاء محكوميته

أم فلسطينية من القدس المحتلة تحتفل بعيد ميلاد إبنها عند مدخل سجن مجيدو قبل دخوله لقضاء محكوميته
19/7/2020
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