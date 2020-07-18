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نشرة الثامنة "نشرتكم".. 2020/7/18

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/7/18) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في العالم. وكان من بينها الدعوة العالمية لمواصلة الاحتراز من كورونا، والغضب الواسع بسبب عدم اعتراف شركتي