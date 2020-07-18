49:43

من واشنطن- هل ينجح ترامب في تغيير مهام اليونيفيل في لبنان؟

سلطت حلقة (2020/7/17) من برنامج "من واشنطن" الضوء على الرفض الأميركي للتجديد لقوات حفظ السلام اليونيفيل في لبنان، قبل التعديل في بعض مهامها، وتساءلت: هل تنجح الإدارة في تعديل مهام اليونيفيل؟