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من واشنطن- هل ينجح ترامب في تغيير مهام اليونيفيل في لبنان؟

سلطت حلقة (2020/7/17) من برنامج "من واشنطن" الضوء على الرفض الأميركي للتجديد لقوات حفظ السلام اليونيفيل في لبنان، قبل التعديل في بعض مهامها، وتساءلت: هل تنجح الإدارة في تعديل مهام اليونيفيل؟
17/7/2020
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