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مغارة القلعة في تركيا.. مكان سياحي يتميز ببرودة الجو

تم تحويل مغارة القلعة في تركيا إلى مكان قابل للزيارة من قبل السياح، حيث يتميز المكان ببرودة درجة الحرارة، مع تقديم المشروبات داخل المغارة، ليتراوح عدد الزوار نحو 1500 شخص يوميا.