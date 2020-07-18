البث الحي
02:53

مجلس أعيان وحكماء الزنتان يرفض أن تكون القبائل بديلا عن الهيئات التشريعية

أعلن المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية رفضه أن تكون القبائل بديلا عن الهيئات التشريعية المنتخبة. وطالب بإصدار مذكرة قبض، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى.
18/7/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الفنان الفلسطيني جهاد الغول..عنوان لحكاية نجاح تتحدى الإعاقة

(الجزيرة)
01:15

بسبب ثغرات أمنية.. زوم يفقد ثقة دول وشركات كبرى

(الجزيرة)
01:52

الحصاد- ليبيا.. قراءة في أهداف دعوة قبائل لتدخل مصري

(الجزيرة)
22:51

الحصاد-محافظة المهرة اليمنية: الانتقالي مرفوض

(الجزيرة)
28:02