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مجلس أعيان وحكماء الزنتان يرفض أن تكون القبائل بديلا عن الهيئات التشريعية

أعلن المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية رفضه أن تكون القبائل بديلا عن الهيئات التشريعية المنتخبة. وطالب بإصدار مذكرة قبض، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى.