03:01

اليمن.. المهرة تخشى مصير سقطرى

كشفت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء محافظة المهرة، شرقي اليمن، عما قالت إنها تحركات للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتهم لافتعال الفوضى.