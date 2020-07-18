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الولايات المتحدة الأميركية تسجل 77 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أحصت الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف إصابة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وكانت الجهات الصحية الأميركية قد سجلت أول أمس رقما قياسيا في الإصابات بلغ 77 ألف إصابة.