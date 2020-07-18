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إكسسوارات منزلية مصنوعة من الصوف

احترفت مصممة الأزياء ميرا مين بوسكست استخدام كرات الصوف لتصميم حقائب وكراسٍ وأشياء أخرى متنوعة، ثم أسست شركة خاصة بها للإكسسوارات المنزلية المصنوعة من الصوف وحظيت بإقبال عالمي.