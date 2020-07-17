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24:06
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/17)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي الليبية بعد استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعض القبائل الليبية، والتفاعل مع اختطاف طفل من قبلية الحويطات بالسعودية.
17/7/2020
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