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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/17)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي الليبية بعد استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعض القبائل الليبية، والتفاعل مع اختطاف طفل من قبلية الحويطات بالسعودية.