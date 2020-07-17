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25:01
فوق السلطة- بين مسجد آيا صوفيا وكنيسة مسجد قرطبة
تناولت حلقة (2020/7/17) من برنامج "فوق السلطة" العناوين التالية: بين مسجد آيا صوفيا وكنيسة مسجد قرطبة، سربرنيتسا جرح مفتوح بانتظار الاعتراف، مفتاح الحدود السعودية القطرية في جيب من؟
17/7/2020
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