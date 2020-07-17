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غزة.. مبادرة شبابية تعيد تدوير الملابس القديمة وتحولها إلى أكياس صديقة للبيئة

"كيس بلدي" مبادرة فريدة من نوعها، شباب فلسطينيون في قطاع غزة أخذوا على عاتقهم مهمة تدوير ثياب قديمة لتصبح أكياسا متعددة الاستعمال.
17/7/2020
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