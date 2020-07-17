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شملت ساسة ورجال أعمال أميركيين.. قرصنة واسعة للحسابات على تويتر

شهد تويتر ما وصف بعملية قرصنة واسعة النطاق وبالغة التعقيد، وشملت من عالم السياسة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.