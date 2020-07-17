البث الحي
03:00

رئيس الوزراء الإثيوبي: تعبئة خزان سد النهضة ستتم وفقا للجدول المقرر

قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن تعبئة خزان سد النهضة ستتم وفقا للجدول المقرر، ودعا الاتحاد الأفريقي إلى مصغرة لمناقشة سد النهضة الثلاثاء المقبل.
17/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

كثير من الدول دعت إلى تجنب استخدام الأوراق النقدية مع بدء تفشي فيروس كورونا

(الجزيرة)
01:50

التوتر بين الولايات المتحدة والصين.. تبادل العقوبات بين واشنطن وبيكين

(الجزيرة)
03:15

السيسي يتمسك بموقفه قبل القمة الإفريقية المصغرة بشأن تعبئة سد النهضة

(الجزيرة)
03:08

إدارة مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت تنهي خدمات أكثر من 800 موظف بسبب الأزمة الاقتصادية

(الجزيرة)
02:14