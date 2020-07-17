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رئيس الوزراء الإثيوبي: تعبئة خزان سد النهضة ستتم وفقا للجدول المقرر

قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن تعبئة خزان سد النهضة ستتم وفقا للجدول المقرر، ودعا الاتحاد الأفريقي إلى مصغرة لمناقشة سد النهضة الثلاثاء المقبل.