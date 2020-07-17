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تعرف على سد النهضة

يعتبر سد النهضة الإثيوبي أكبر سد في أفريقيا والعاشر في العالم، حيث يرتفع جدار السد أكثر من 160 مترا ليجمع ماء النيل في بحيرة وراءه تتسع لـ74 مليار متر مكعب من الماء.
17/7/2020
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