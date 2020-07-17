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تعرف على حصص دول حوض النيل من المياه

تتباين حصص دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا من مياه النهر، كما يتباين مدى اعتمادها على هذا النهر في تلبية احتياجاتها المائية.