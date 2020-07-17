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بحث ملف الترتيبات الأمنية.. جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة وحركة تحرير السودان

انطلقت المفاوضات المباشرة بين الوفد العسكري للحكومة السودانية وحركة تحرير السودان بقيادة مِنِّي أركو مناوي لمناقشة ملف الترتيبات الأمنية.
17/7/2020
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