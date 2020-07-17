30:23

الحصاد- جدل الشروع في تعبئة سد النهضة

رصدت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" ردود أطرف أزمة سد النهضة والقوى الإقليمية والدولية بشأن شروع إثيوبيا في تعبئته.