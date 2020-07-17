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30:23
الحصاد- جدل الشروع في تعبئة سد النهضة
رصدت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" ردود أطرف أزمة سد النهضة والقوى الإقليمية والدولية بشأن شروع إثيوبيا في تعبئته.
16/7/2020
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