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الأردن.. حملة واسعة لمكافحة الفساد

قالت الحكومة الأردنية إنها شرعت في تنفيذ حملة على الفساد والتهرب الضريبي، طالت رجال أعمال كبارا ومسؤولين سابقين.
17/7/2020
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