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كردستان العراق.. صعوبات تواجه الموظفين بسبب تعثر دفع الرواتب

يعيش موظفو إقليم كردستان العراق أوضاعا صعبة بسبب تعثر صرف رواتب الكثيرين خلال السنة المالية الحالية، مما دفع عددا منهم الى الاحتجاج مطالبين الحكومة بحل الأزمة.
16/7/2020
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