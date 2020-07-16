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قال عنه بيكاسو "أب الفن الحديث".. تعرف على الرسام الفرنسي بول سيزان، عبقري الظل والضوء

قال عنه بيكاسو "أب الفن الحديث".. تعرف على الرسام الفرنسي بول سيزان، عبقري الظل والضوء