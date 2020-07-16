البث الحي
03:31

قال عنه بيكاسو "أب الفن الحديث".. تعرف على الرسام الفرنسي بول سيزان، عبقري الظل والضوء

قال عنه بيكاسو "أب الفن الحديث".. تعرف على الرسام الفرنسي بول سيزان، عبقري الظل والضوء
16/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

تعويضا عن خسائر كورونا.. الحكومة البريطانية تخصص ملياري دولار لدور العرض والمسرح والسينما

(الجزيرة)
01:59

ماذا ستخسر مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟

(الجزيرة)
02:47

بعد يوم من فشل المفاوضات.. إثيوبيا تعلن رسميا البدء بملء بحيرة سد النهضة

(الجزيرة)
02:33

بعد كورونا… الروبوتات قد تحل محل القوى البشرية في المظاعم

(الجزيرة)
01:23