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المشاء- في الأخير كان الكاريكاتير.. مع رسامي موريتانيا

استضافت حلقة (2020/7/16) ثلاثة من أبرز رسامي الكاريكاتير في موريتانيا، وهم محمد عبد الودود الجيلاني، وخالد مولاي إدريس، وبونا الدف، للحديث عن واقع فن الكاريكاتير في بلد المليون شاعر.