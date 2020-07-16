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المشاء- في الأخير كان الكاريكاتير.. مع رسامي موريتانيا

استضافت حلقة (2020/7/16) ثلاثة من أبرز رسامي الكاريكاتير في موريتانيا، وهم محمد عبد الودود الجيلاني، وخالد مولاي إدريس، وبونا الدف، للحديث عن واقع فن الكاريكاتير في بلد المليون شاعر.
16/7/2020
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