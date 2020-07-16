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01:19
أنصار من المعارضة الروسية يحتجون في موسكو على التعديلات الدستورية الأخيرة
شارك عشرات من أنصار المعارضة الروسية في وقفة احتجاجية وسط العاصمة موسكو بهدف جمع توقيعات على عريضة تندد بالتعديلات الدستورية الأخيرة في البلاد.
15/7/2020
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