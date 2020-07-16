البث الحي
02:17

أفغانستان.. المزارعون يتكبدون خسائر فادحة بسبب إغلاق المعابر

قالت جمعية مصدّري الخضراوات الأفغانية إن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة بسبب إغلاق المعابر البرية مع دول الجوار، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا.
16/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

تعرف على سد النهضة

(الجزيرة)
02:56

منظمة سويسرية: دبي بوابة لتبييض الذهب غير المشروع القادم من مناطق النزاع في أفريقيا

02:34

بحث ملف الترتيبات الأمنية.. جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة وحركة تحرير السودان

02:36

تعرف على حصص دول حوض النيل من المياه

03:12