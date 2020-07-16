search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:17
أفغانستان.. المزارعون يتكبدون خسائر فادحة بسبب إغلاق المعابر
قالت جمعية مصدّري الخضراوات الأفغانية إن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة بسبب إغلاق المعابر البرية مع دول الجوار، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا.
16/7/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من التقارير الإخبارية
تعرف على سد النهضة
منظمة سويسرية: دبي بوابة لتبييض الذهب غير المشروع القادم من مناطق النزاع في أفريقيا
بحث ملف الترتيبات الأمنية.. جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة وحركة تحرير السودان
تعرف على حصص دول حوض النيل من المياه
الأكثر قراءة
من الذي قصف قاعدة الوطية بليبيا؟ مصادر خاصة تتحدث للجزيرة نت
ثري حالم برئاسة العراق وزوج ممثلة سورية.. من هو الزعيم الجديد للطريقة الصوفية الكسنزانية؟
كورونا.. 75 ألف إصابة في يوم واحد بأميركا وقراصنة روس يلاحقون اللقاح وطوارئ بالجيش الإسرائيلي
أفضل خمسة أفلام في القرن الحادي والعشرين
مقاطع حول هذه القصة
تعرف على سد النهضة
play
02:56
منظمة سويسرية: دبي بوابة لتبييض الذهب غير المشروع القادم من مناطق النزاع في أفريقيا
play
02:34
بحث ملف الترتيبات الأمنية.. جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة وحركة تحرير السودان
play
02:36
تعرف على حصص دول حوض النيل من المياه
play
03:12