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أفغانستان.. المزارعون يتكبدون خسائر فادحة بسبب إغلاق المعابر

قالت جمعية مصدّري الخضراوات الأفغانية إن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة بسبب إغلاق المعابر البرية مع دول الجوار، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا.