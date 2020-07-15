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24:12

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/15)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/15) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان إثيوبيا بدء عملية تعبئة سد النهضة، كما رصدت التفاعل مع اقتراب معركة سرت والجفرة في ليبيا.
15/7/2020
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