24:12

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/15)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/15) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان إثيوبيا بدء عملية تعبئة سد النهضة، كما رصدت التفاعل مع اقتراب معركة سرت والجفرة في ليبيا.