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24:12
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/15)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/15) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان إثيوبيا بدء عملية تعبئة سد النهضة، كما رصدت التفاعل مع اقتراب معركة سرت والجفرة في ليبيا.
15/7/2020
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