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05:18
ملء خزان سد النهضة.. مصر والسودان أمام الأمر الواقع
لم يعد ملء السد افتراضا تتجادل بشأنه الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، بل صار حقيقة ماثلة. والبدء في ملء السد سيضع الأطراف جميعا أمام معطى جديد، وهو التعاطي مع ما يسميه علم السياسة الأمر الواقع.
15/7/2020
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