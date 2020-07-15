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مقاتلو شركة فاغنر في ليبيا.. انسحاب من سرت وإعادة انتشار في الجفرة

أكد مصدر ليبي رفيع في حكومة الوفاق الوطني انسحاب مسلحي شركة فاغنر الروسية من سرت إلى شرقها باتجاه موانئ الهلال النفطي، فيما أعادوا انتشارهم في منطقة الجفرة.