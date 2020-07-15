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ليبيا.. مرتزقة فاغنر يعيدون انتشارهم وواشنطن تتهمهم

أكد مصدر رفيع في حكومة الوفاق الوطني الليبية للجزيرة أن مقاتلي شركة فاغنر الروسية انسحبوا من سرت إلى شرقها، على مسافة 70 كيلومترا في اتجاه موانئ الهلال النفطي.