البث الحي
03:33

ليبيا.. مرتزقة فاغنر يعيدون انتشارهم وواشنطن تتهمهم

أكد مصدر رفيع في حكومة الوفاق الوطني الليبية للجزيرة أن مقاتلي شركة فاغنر الروسية انسحبوا من سرت إلى شرقها، على مسافة 70 كيلومترا في اتجاه موانئ الهلال النفطي.
15/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

أنصار من المعارضة الروسية يحتجون في موسكو على التعديلات الدستورية الأخيرة

(الجزيرة)
01:19

إيطاليا في زمن كورونا.. مدرسة في الهواء الطلق

01:27

طلاب عرب يحصلون على العلامات الكاملة في الثانوية العامة ببلاد المهجر

(الجزيرة)
01:41

السعودية تلغي تراخيص بي إن سبورتس وتسعى لشراء ناد إنجليزي تبث مباراتيه حصرا عبرها

(الجزيرة)
03:54