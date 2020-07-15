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فيفا يعلن جدول ومواعيد مباريات مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم جدول ومواعيد إقامة مباريات مونديال قطر، بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
15/7/2020
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